16日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比25ポイント安の689ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 913.68ポイントボリンジャーバンド3σ 869.41ポイントボリンジャーバンド2σ 825.15ポイントボリンジャーバンド1σ 780.88ポイント25日移動平均 771.25ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 768.43ポ