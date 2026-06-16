きょう6月16日（火）よる7時〜9時 日本テレビ系で放送の「クイズ！あなたは小学5年生より賢いの？賞金1000万円SP」。今年度初の「小5クイズ」、全問正解の賞金は1000万円。今回の「賞金1000万円SP」では、1000万円獲得者が出た！全問正解し、勝利の栄冠を手にするのは一体誰!? 元・日テレアナウンサーコンビ、早稲田大学卒の羽鳥慎一と慶應義塾大学卒の岩田絵里奈がタッグを結成！フリーとなり新たなステージに立ってい