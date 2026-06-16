◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージF組第1節 日本2-2オランダ(日本時間15日、ダラス・スタジアム)初戦で強豪オランダと引き分け、貴重な勝ち点1をつかんだ日本。サッカー元日本代表の鈴木啓太さんが、これに導いた森保一監督の采配について語りました。「0-0」で折り返したこの試合。後半には試合が動き「1-2」と1点ビハインドで迎えた後半43分に、日本の同点ゴールが生まれました。これは途中出場となった伊東純