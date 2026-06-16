サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨む日本代表は、１次リーグＦ組のオランダ戦（１４日、ダラス）から一夜明けた１５日、先発組が米テネシー州ナッシュビルの宿舎と近郊の練習施設に別れてリカバリー調整を行った。オランダ戦で左膝付近を痛めて負傷交代したＭＦ久保建英（２５）＝レアル・ソシエダード＝は、練習施設に姿を見せなかった。ＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス）、ＭＦ中村敬斗（スタッド・ランス）ら先発組は、練