【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）外相理事会が15日、ルクセンブルクで開かれ、ウクライナ侵攻を続けるロシアの34人と47団体を新たに制裁対象とすることで合意した。ロシアの刑務所で2024年に死亡した反政府活動家ナワリヌイ氏の訴追や毒殺に関与した15人と1団体も含まれている。ナワリヌイ氏の死因を巡っては英独仏とスウェーデン、オランダが今年2月、毒殺との見方を共同声明で示し、化学兵器禁止機関（OPCW）に通知した。