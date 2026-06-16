くっきー！らが元アイドルのメイクに衝撃。「ライオン・キング終わりか？」とツッコミを入れた。【映像】「ライオン・キング終わりか？」元アイドルの衝撃メイク6日15日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）シーズン1』#7が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無二の発想と強