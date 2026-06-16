北中米W杯サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は14日（日本時間15日）、1次リーグF組で日本がオランダと対戦。2度先行されながら追いつく激闘で、2-2で引き分けた。試合を中継したNHKで思わぬ2人が「兄弟かなってくらい雰囲気似てる」と話題を呼んだ。激闘の試合を中継したNHK。試合前、スタジアムのピッチから登場したのは解説者の柿谷曜一朗氏と林陵平氏だった。柿谷氏は実際にセンターサークルに立ちピッチの状態をレポー