陸上アジア大会内定選手記者会見日本陸連は15日、今秋の名古屋アジア大会の代表86人を発表した。同市内で行われた会見には、男子100メートルの多田修平（住友電工）、女子100メートル障害の中島ひとみ（長谷川体育施設）ら8人が登壇。4年に1度のアジアの祭典に向け、それぞれが思いや目標を語った。日本選手権で5年ぶり2度目の優勝を果たした多田は「日本選手権は混戦で、誰が代表になるか分からない中、切符を勝ち取ることが