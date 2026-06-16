北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップ（W杯）は15日（日本時間16日）、グループGの初戦が行われ、シアトル・スタジアムではベルギーとエジプトが対戦。1-1で引き分けた。先制されたベルギーだが、相手のオウンゴールで同点に。途中出場からいきなり、大仕事を成し遂げた190cm巨漢男に驚きの声が広がった。電光石火の活躍だった。前半20分にエジプトが先制して迎えた後半21分、ベルギーは勝負に出た。交代カードと