ダラスでオランダ戦観戦サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突。2-2ドローで勝ち点1を獲得した。お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之が現地で観戦。Xに投稿した2ショット写真が話題になっている。日本は今大会の初戦として強豪オランダと激突。2度リードを許す苦しい展開ながら、中村敬斗、鎌田大地のゴールで引き分けに持ち込んだ。貴