本日6月16日は、フリーアナウンサーの森香澄の31歳の誕生日。テレビ東京在籍時代からTikTok動画がかわいいと人気を博し、フリーになってからはバラエティ番組を中心に”あざとかわいい”魅力を発散して活躍中だ。30歳の森は、昨年末に日経トレンディ「2025年 今年の顔」に選出されたほか、今年にはランジェリーブランド「PEACH JOHN」の新ミューズに選ばれるなど、その勢いは留まることを知らない。今回はそんな森の30歳の1年を