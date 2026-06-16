北乃きいと藤原樹（THE RAMPAGE）がダブル主演するドラマ『未婚詐欺 私の知らない彼の顔』（MBS／tvkほか）が、7月16日より放送されることが決定した。【写真】不妊に悩みながらも夫を愛する専業主婦役の北乃きい本作は、1人の男を「最愛」と信じる3人の女たちによる愛憎の復讐サスペンス。原作は、めちゃコミックで独占配信中の話題作『未婚詐欺〜私の知らない彼の顔』（漫画：石川トミー、原作：あいざわあつこ）だ。専業