「パペットスンスン」とのコラボキャンペーンが【セブン-イレブン】で開催中！ スンスン仕様になった可愛いパッケージが目を引く「新商品」が、数多く登場しています。今回はその中から、スイーツ & おまけ付きのお菓子をご紹介。中には数量限定品もあるので、気になる人は早めのチェックがおすすめです。 メロンパン好きにおすすめしたい一品 スンスンの見上げているような姿がとってもキュ}