堺雅人が主演を務める7月26日スタートの日曜劇場『VIVANT』第2シーズン（TBS系／毎週日曜21時）より、新キャストとして、宮下今日子とタイの俳優タナパック・ジョンジャイパー（OHM）の出演が発表された。【写真】砂漠にたたずむキャラクターたちを描いた『VIVANT』第2シーズンキービジュアル今作は前作のラストシーン直後から幕を開ける。国際テロ組織・テントをめぐる一連の任務から帰還した矢先、乃木憂助（堺）の目に飛び