Mrs. GREEN APPLEが、6作目のオリジナルフルアルバムのリリース日、そしてメンバーのキャラクターが爆発する新たなアーティスト写真、さらに約3年ぶりのアリーナツアー開催を、生放送が行われた冠バラエティ番組『テレビ×ミセス』のなかでサプライズ発表した。6作目となるオリジナルフルアルバムは9月30日にリリース予定。アルバムタイトルは後日発表となるが、2025年7月に神奈川・山下ふ頭特設会場で開催された野外ライブ＜MGA M