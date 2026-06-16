日本人初の５大会連続Ｗ杯に臨んでいるサッカー日本代表のＤＦ長友佑都が現地時間１５日（日本時間１６日）、１次リーグ初戦のオランダ戦（２△２）から一夜明け、自身の公式ＳＮＳを更新。後半終了間際に同点に追いついて優勝候補のオランダと２―２で引き分けた激闘から一夜明け「Ｏｎｅｔｅａｍ世界一の団結力」とチームへの思いを投稿。続けて、初戦の直前で無念の離脱となった主将・遠藤航のユニホームを手にした写真に