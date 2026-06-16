◆米大リーグカブス―ロッキーズ（１５日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブス・鈴木誠也外野手（３１）が１５日（日本時間１６日午前９時５分開始予定）、本拠地・ロッキーズ戦のスタメンに「４番・指名打者」で名を連ねた。先発のマウンドには５勝目を狙って今永昇太投手（３２）が上がる。誠也は１３日（同１４日）の敵地・ジャイアンツ戦に「４番・右翼」でスタメン出場し、３回の２打席目には左前適時打も