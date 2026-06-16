フリーアナウンサーの中田有紀が14日、自身のインスタグラムを更新。空中散歩を楽しむ絶景ショットを公開した。 【写真】下もアミアミ横もアミアミちょっと怖い気もするけど絶景 中田アナがアップしたのは静岡県の三島スカイウォークでの写真。天候に恵まれれば駿河湾と富士山の壮大な景色が望めるスケール感のある吊り橋だ。歩道の中央部は格子状のグレーチングで、左右を見ると少し幅広