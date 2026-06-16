日本と同じF組のスウェーデンが強い。駒野友一〈後編〉PK失敗の苦しみを知る男が断言「PKは運ではない」森保ジャパン8強突破への心構え日本時間15日、チュニジア相手に、1点リードの前半30分にFWイサク（26=リバプール）、後半14分にFWヨケレス（28=アーセナル）がゴール。5-1で快勝し、勝ち点1の日本、オランダをかわしてF組首位に立った。スウェーデンは欧州予選B組でまさかの最下位。欧州ネーションズリーグの成績による