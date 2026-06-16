滋賀県ほどの広さしかない島国の大健闘に、世界が驚いた。【もっと読む】駒野友一 PK失敗の苦しみを知る男が断言「PKは運ではない」W杯初出場のカボベルデは日本時間16日、H組初戦で優勝候補のスペインと対戦。猛攻をしのぎ切り、0-0の引き分けで記念すべき勝ち点を挙げた。相手は今大会の大本命。米金融大手ゴールドマン・サックスの予測では、スペインの優勝確率は出場国トップの25.7％。2位フランスの18.9％を大きく引き