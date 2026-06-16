電撃人事だ。【もっと読む】吉井理人氏がロッテを語る（上）「メジャーのようなチームを作りたかった」の真意楽天の新監督に昨年までロッテを率いた吉井理人氏（61）の就任が決まった。15日現在、23勝39敗1分けの借金16でリーグ最下位に沈む楽天は10日に三木肇監督（49）の休養を発表。塩川達也ヘッドコーチ（43）が監督代行に就任したが、2勝3敗とカンフル剤の効果は乏しく、さらなるテコ入れが噂されていた。シーズン途