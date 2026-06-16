京都・東山高の福重良一監督「これは教えられるものと違う」現地時間6月14日にアメリカ・ダラスで行われた北中米ワールドカップ（W杯）オランダ代表戦で同点ゴールを決めた日本代表MF鎌田大地。魔法のようなスルーパスで異彩を放つ司令塔の「大きなターニングポイント」となったのが、ガンバ大阪ユース昇格を逃す挫折を経て進んだ京都・東山高校での3年間だ。今回、当時の恩師である福重良一監督にインタビューを実施。出会った