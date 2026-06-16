2-2のオランダ戦では攻守にわたって活躍日本代表は現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）グループFの初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。この試合でも活躍を見せたDF谷口彰悟について、海外メディアが「イケメンぶりで話題に」と注目している。ダラスで行われた一戦は、後半5分に相手DFフィルジル・ファン・ダイクにヘディング弾を決められて先制を許す苦しい展開となった。日本代表は同14分に中村のゴール