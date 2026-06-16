ダークホースという存在感を証明した日本『ダークホース』。日本とオランダ戦を英国で観て、日本を示すキーワードとなったのがこの言葉である。元々は競馬用語で、人気薄だったのに突如として実力を発揮して、本命を出し抜いてレースに勝つ馬を指していたが、現在ではそれが人やチームにも使われる。まずキックオフ直前に日本が「今大会のダークホース」と紹介された。英国では地上波のITVが生放送して、元イングランド代