ドナルド・トランプ米大統領は15日（現地時間）、イランとの終戦に向けた了解覚書（MOU）に双方が署名を終え、署名式が行われる19日にホルムズ海峡が全面的に開放されると明らかにした。トランプ大統領はこの日、フランスのリゾート地エビアン・レ・バンで開幕した主要7カ国（G7）首脳会議に合わせて、フランスのエマニュエル・マクロン大統領と行った首脳会談の冒頭発言でこのように述べた。トランプ大統領は「（今回の終戦合意の