Qサグラダ・ファミリアはなぜ完成しないのですか？サグラダ・ファミリアのメインタワー「イエスの塔」完成の報を聞き、「ついに終わったのか！」と思いましたが、まだ全体の完成ではないのですね。1882年の着工から144年もの歳月が経ち、さらに今年2026年はガウディの没後100年にあたるそうですが、なぜこれほどまでに時間を要しているのでしょうか。（70代・女性・ボランティア職員）【写真】この記事の写真を見る（2枚）サグ