『文明怪化奇談』（荒俣宏 著）「銀座を歩いてたら、ショーウィンドーに怪しげなおじいさんが映っていて……よく見ると私だった（笑）。これはマズイ、もう猶予がないぞと思って、いよいよ書き始めたんです」【写真】この記事の写真を見る（2枚）そう語る荒俣宏さんは、現在78歳。飄々としつつお茶目な佇まいは変わらないが、このたび上梓した新刊『文明怪化奇談』は、あの大ベストセラー「帝都物語」シリーズ以来、じつに20年ぶ