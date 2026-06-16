◇サッカーW杯北中米大会FIFAワールドカップ（W杯）日本代表は1次リーグF組初戦オランダ戦から一夜明けた15日（日本時間10日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルで調整した。報道陣に公開された冒頭15分間の練習では、オランダ戦に先発しなかったメンバーがサポート役のDF吉田とともにピッチ上でアジリティーやポゼッション練習を実施。非公開部分ではトレーニングパートナーのU―19日本代表と練習試合に臨む。