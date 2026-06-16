【FIFAワールドカップ2026】スペイン代表 0ー0 カーボベルデ代表（日本時間6月16日／アタランタ・スタジアム）【映像】話題を呼んだ驚異のワンハンドセーブ（実際の様子）優勝候補スペイン代表を沈黙させたのは、40歳の守護神だった。ワールドカップ初出場のカーボベルデに勝ち点1をもたらしたGKヴォズィーニャの連続セーブが、大きな話題を呼んでいる。カーボベルデは日本時間6月16日、FIFAワールドカップ2026グループHでスペ