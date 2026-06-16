16日午前7時22分ごろ、広島県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は広島県北部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.3と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、広島県の庄原市です。【各地の震度詳細】■震度2□広島県庄原市■震度1□広島県神石高原町□岡山県新見市気象庁の発表に基づき、地