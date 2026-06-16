アラスカンマラミュートさんとの驚きの「散歩」が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で9万6000回再生を突破し、「なんかの修行ですか？」「腰がもたないw」「これは大変(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：60キロの超大型犬が、橋の上で『歩きたくない』と駄々をこね…仕方なくおんぶした結果→修行のような光景】 駄々をこねる60キロの超大型犬 TikTokアカウント