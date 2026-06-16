可愛すぎる「自宅警備員」の正体が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で249万6000回再生を突破し、「かっわいいいい」「すごい癒されました」「最高の自宅警備員ｗｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『きゃ！』と悲鳴をあげると、暗いベッドの下から…予想外だった『まさかの光景』】 悲鳴をあげてみたら…？ 今回紹介するのは、TikTokアカウント「12ponta30」の投稿主さ