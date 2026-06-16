東京証券取引所があり“日本のウォール街”と呼ばれる兜町。近年は複合施設や新店ラッシュで、世界各国の味が楽しめる街に様変わり。1日いれば海外旅行気分に浸れる!?【和式インド料理】南インド×日本！完全オリジナルのビリ”アニ”で朝食を『南印度洋行兜町1号店』朝7時。まだ静かな証券街の路地から食欲を刺激する香りが漂ってきた。2025年5月に間借りで始まったこの店を営んでいるのは南インドから石材を輸入する商社。何十