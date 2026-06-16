オランダとの激闘から一夜明けた６月15日（日本時間16日）、日本代表がナッシュビルSCのトレーニングセンターで練習を行なった。U-19日本代表との練習試合（45分１本）前のウォーミングアップがメディアに公開されたなか（一部の選手はホテルでリカバリー）、ピッチ脇ではテックボールを楽しむ選手たちの姿も見られた。テックボールとはハンガリー発祥の「卓球×サッカー」を組み合わせたスポーツで、モンテレイ合宿中も久保建