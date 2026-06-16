現地６月15日、北中米ワールドカップのグループG第１節で、エジプト代表が強豪ベルギー代表と対戦。１−１で引き分けた。この試合で見事な先制点を奪ったのが、エジプトMFエマム・アシュールだ。20分、敵陣ペナルティエリア手前の中央でモハメド・サラーからのパスを受けると、ワントラップして右足を一閃。鋭いグラウンダーのミドルシュートをゴール左に突き刺してみせた。 このゴラッソに対して、SNS上では以下のよう