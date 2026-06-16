スペイン代表キャプテンが、まさかの足踏みに悔しさを滲ませた。スペイン代表は現地６月15日、北中米ワールドカップのグループステージ（H組）第１節で、初出場のカーボベルデ代表とアトランタ・スタジアムで対戦した。立ち上がりからボールを保持したスペインは、圧倒的に主導権を握る展開に。しかし、何度もゴールへ迫りながらも、カーボベルデの守護神ヴォジーニャの好セーブにも阻まれ、最後までネットを揺らせない。堅