オランダ戦では左シャドーに前田を起用したが、果たしてチュニジア戦は…(C)Getty Imagesすでに情報戦は始まっている……。北中米ワールドカップに臨むサッカー日本代表は、現地で強化親善試合を全く組まない異例の準備で、本番のオランダ戦を迎えた。そこに出てきた秘密兵器が、左シャドーの前田大然だ。彼が縦ズレしながらプレスへ行き、反対の久保建英はガクポ対策のために低い位置に留まる。対オランダとして理にかなった