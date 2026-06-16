米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は、ジャイアンツがトレードデッドラインに向けて「売り手」に回る方向で動き始めていると報じた。一部報道を引用しながら、球団はすでに他球団との交渉の可能性を探り、一部選手について市場の反応を調査しているという。ジャイアンツは現在29勝43敗でナ・リーグ西地区4位。ナ・リーグ全体でもロッキーズを上回るだけという苦しい状況にあり、ワイルドカード争いからも9ゲーム差をつ