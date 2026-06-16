初戦のオランダ戦を引き分けて、勝ち点１を得た日本代表photo by Miki Sanoとにもかくにもグループリーグを突破しなければ、優勝はもちろん、ベスト８進出すらも実現しない。それを思えば、貴重な勝ち点１獲得だったのは間違いない。ワールドカップのグループリーグ初戦、日本はオランダと対戦し、２−２で引き分けた。ヨーロッパを代表する強豪国を相手に、２度のリードを許しながら、２度とも追いついての引き分けなのだ