古代ローマの遺跡からルネサンス芸術、雄大な自然景観など、「世界遺産」の国別登録数ランキング第1位を誇るイタリア。『まいにちイタリア語』テキストの連載「ITALIA ぶらり世界遺産めぐり」では、ミラノ在住のフリーライター・奥本美香さんがイタリア各地に点在する世界遺産を豊富な写真とともにご紹介しています。 今回ご紹介するのは、イタリア南部に位置するカンパニア州の州都ナポリの旧市街地で、1995年