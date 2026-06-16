年をとっても成長を続ける人もいれば、若くして成長が止まる人もいる。その違いは何か。「人としての器」研究の第一人者・羽生琢哉さんは「成長は、その人がもつ器を変容させられるかどうかにかかっている。成長が止まっている人は、変容の可能性を閉ざしてしまった人たちだ」という――。※本稿は、羽生琢哉『組織の器』（日本能率協会マネジメントセンター）の一部を再編集したものです。■経験豊富な人ほど成長が止まりやすいの