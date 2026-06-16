試合中に見つかった大谷と村上の“やりとり”大谷翔平投手と村上宗隆内野手が、試合中に交わした“コミュニケーション”が、日本でも反響を集めている。ドジャースは14日（日本時間15日）、敵地でホワイトソックスと対戦。大谷が放ったファウルをきっかけに始まった2人のやりとりが「楽しんでる」「胸熱シーン」と話題となった。7回、大谷の痛烈ファウルが、ホワイトソックスベンチを襲った。直撃こそ免れたが、一歩間違えば大