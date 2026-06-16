KEY TO LITの佐々木大光、Aぇ! groupの正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉らが、きょう16日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜』(毎週火曜19:00〜)に出演。スシローで12時間にわたる“食いしん坊超調査”に挑む。(左から)小島健、佐野晶哉、佐々木大光、関太、中西茂樹、末澤誠也、正門良規○外国人人気メニューベスト10を全部当てられるか今回のテーマは、「全部食べて