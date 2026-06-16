メジャー2年目、着実に成長する佐々木朗希ドジャースの佐々木朗希投手は、12日（日本時間13日）の試合で負け投手となったものの、5月下旬から球速は上昇。本人も手ごたえを口にしている。その成長を支えたのが、コンディショニングコーチのトラヴィス・スミス氏だ。現地メディアの取材で、佐々木の進化について明かしている。地元メディア「ドジャース・ネーション」のYouTubeチャンネルに出演したスミスコーチは、「確かに私