子どもでも大人でも片付けが苦手な人がいる。学習院大学教授の秋田喜代美さんは「汚いかどうかの基準は人によって異なる。そこに善し悪しはないが、幼少期の家庭のスタイルが反映している」という。ノンフィクションライターの山川徹さんが聞いた――。写真＝iStock.com／SilviaJansen※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／SilviaJansen■なぜ私は片付けができないのかデスクには、書類や資料が無秩序に広がり、床にはいつ読