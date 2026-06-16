日本人の死亡原因の第一位は、がん。おおまかに言うと、日本人の2人に1人はがんにかかり、3人に1人はがんのために亡くなっています。そして、がんの部位別にみた場合に死亡者数が最も多いのは、肺がんです。がんは早期発見できれば完治が可能になってきているにもかかわらず、がんで亡くなる人が少なくないという実態の背景には、早期ではなく進行期になって診断されるケースが少なくないことを意味しています。肺がんも正にそのよ