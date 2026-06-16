2025年に元監督の西尾弘幸さんが死去…江戸川区立上一色中が都大会2連覇“変革”の中にある名門が、また一つ新たな歴史を刻んだ。「全日本少年軟式野球東京都大会」は6日に大田スタジアムで決勝戦が行われ、上一色中が延長8回タイブレークの末に駿台学園中を2-1で破り、2連覇を達成した。上一色中を全国大会常連の名門に育て上げた西尾弘幸さんが、2025年4月に死去。新入部員も激減したが、持ち前の勝負強さを発揮した。強さを維持