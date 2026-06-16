継体天皇（河内春人、中央公論新社）８０代になるとたいていボケるか死ぬ。７０代は神様から与えられた特別な時間（林真理子、幻冬舎）働く人が減っていく国でこれから起きること（河田皓史、朝日新聞出版）人文知は武器になる（山口周、深井龍之介、文藝春秋）新書世界現代史（川北省吾、講談社）「超」成長株の見つけ方（窪田真之、幻冬舎）世界のエリートが学んでいる数学的思考法（マーカス・デュ・ソートイ、ＳＢクリエイテ