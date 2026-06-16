海外旅行を「したいけど、できない」のではなく、「したくない」--。調査結果から見えてきたのは、観光そのものに価値を見出せない人びとが増えつつある日本社会の姿である。そして、国内旅行に最も消極的なのは、高齢者ではなく若い世代だった。山口誠著『観光を忘れた日本』（６月18日発売）では、日本で起きている深刻な「観光離れ」という社会問題を、観光の歴史をひもとくことで考察していく。※本記事は、『観光を忘れた日本