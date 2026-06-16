【前編を読む】更生した栃木”最恐”のレディース元総長に「怪事件が発生」…自宅に「60人の警官」が押しかけてきた「不可解すぎるワケ」元受刑者の受け皿となる「協力雇用主」とは「協力雇用主」と聞いて、ピンと来る人は少ないはずだ。これは、前科や犯罪歴がある人の社会復帰を支えるために、進んで仕事を提供する民間企業や個人事業主を指す。ただ、「協力雇用主」として活動を始めるには、地域の保護観察所への登録が必要だ。